В Кремле прокомментировали решение Токаева поставлять казахскую нефть в обход России

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают политически мотивированным решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который сегодня, 7 июля, поручил «КазМунайГазу» развивать альтернативные маршруты для поставки нефти после приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает «РИА Новости».

«Вряд ли это политически мотивировано. Нужно внимательно смотреть ... Мы действительно читали сообщения о том, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке. Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — рассказал Песков на брифинге.

Президент Казахстана поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов на фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами. 5 июля Новороссийский суд решил приостановить работу КТК, обеспечивающего работу основного экспортного маршрута топлива из Казахстана, на один месяц в связи с экологическими нарушениями.

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