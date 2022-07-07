Курбан айт-2022 в Алматы: из-за «желтой» зоны выставлен ряд требований

CentralAsia (KZ) - По причине того, что Алматы находится в «жёлтой» зоне матрицы эпидемиологической ситуации, горожанам нужно ограничиться празднованием Курбан-айта в узком семейном кругу и не проводить массовые мероприятия, чтобы остановить распространение коронавируса.
Об этом сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.
При этом во всех местах жертвоприношения, а также в мечетях города в целях обеспечения общественного порядка будет организовано дежурство сотрудников акимата, полиции ветеринарной службы и органов санитарно-эпидемиологического контроля.
Один из главных мусульманских праздников в 2022 году пройдет с 9 по 11 июля.
«Во время празднования Курбан-айт мусульмане приносят в жертву овцу, корову, козу или верблюда. Жертвоприношение подразумевает духовное обращение человека к Богу. Формат праздника сохранится по образцу прошлого года. Обряд жертвоприношения Курбандык шалу можно будет совершить в Алматы как в онлайн, так и в офлайн-формате», - пояснил на брифинге главный имам Алматы Толеби Оспан.
Для совершения жертвоприношения в онлайн-формате Духовным управлением мусульман Казахстана разработан специальный сайт www.qurban2022.kz.
Желающие совершить пожертвование дистанционно могут выбрать жертвенное животное на сайте и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам.
Весь процесс жертвоприношения будет проходить в режиме видеозаписи, как и полагается, будут произнесены имена заказавших ритуал во время молитвы. После видео будет отправлено заказчику.
Подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме внедрена в мусульманских странах.
Кроме того, посредством сайта все нуждающиеся горожане могут оставить заявку для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами.
«Для осуществления жертвоприношения в офлайн-формате акиматом города Алматы утверждено 13 мест, где разрешены убой и продажа жертвенного скота», - продолжил главный имам Алматы.