ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Харьков (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 17:11, 07 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 6 на 7 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска наступают северо-западнее и восточнее Славянска.
Также российские силы провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.
Выводы института:
Министерство обороны России не заявляло о каких-либо территориальных приобретениях с 3 июля, поддерживая оценку того, что российские силы проводят оперативную паузу, продолжая проводить ограниченные наземные атаки, чтобы создать условия для более масштабных наступательных операций.
Российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска от границы Луганско-Донецкой области.
Российские войска провели безуспешные наземные штурмы на северо-западе Херсонской области.
Украинские силы могут создать условия для наступления на Херсон.
Русские войска продолжают попытки наступления на Бахмут с юга.
Российские силы могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.