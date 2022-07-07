ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Харьков (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 6 на 7 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска наступают северо-западнее и восточнее Славянска.

Также российские силы провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Выводы института:

Министерство обороны России не заявляло о каких-либо территориальных приобретениях с 3 июля, поддерживая оценку того, что российские силы проводят оперативную паузу, продолжая проводить ограниченные наземные атаки, чтобы создать условия для более масштабных наступательных операций.

Российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска от границы Луганско-Донецкой области.

Российские войска провели безуспешные наземные штурмы на северо-западе Херсонской области.

Украинские силы могут создать условия для наступления на Херсон.

Русские войска продолжают попытки наступления на Бахмут с юга.

Российские силы могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.