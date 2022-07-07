МИД Украины сообщил, что казахское судно с «украинским зерном» покинул порт Турции

CentralAsia (KZ) - Казахстанское судно «Жибек жолы», находящееся в пользовании российской компании и плавающее под российским флагом, выпустили из турецкого порта Карасу на юго-западе Черного моря. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По словам министра, в связи с этим турецкого посла в Киеве вызовут в МИД Украины. В Киев утверждают, что судно, вышедшее из порта Бердянска, незаконно вывезло украинское зерно. Город Бердянск находится под контролем войск России с 28 февраля.

«Мы сожалеем, что судну «Жибек жолы», наполненному украденным украинским зерном, позволили выйти из порта Карасу, несмотря на предоставленные турецким властям доказательства преступления. Посол Турции в Киеве будет приглашен в МИД Украины для прояснения этой неприемлемой ситуации», — написал Олег Николенко в Facebook.

МИД Украины также выступил заявление, сообщив, что судно выпустили 6 июля, проигнорировав обращения украинской стороны.

«Украина осуждает действия РФ по вывозу с украинской территории зерновых в другие страны. В особенности вопиющий случай с судном «Жибек Жолы», которое перевозило украденное украинское зерно из оккупированного Бердянска (город на юге Украины) в турецкий порт Карасу. Благодаря оперативному вмешательству, судно не смогло разгрузиться и было задержано. К турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза, но страна проигнорировала обращения Украины и 6 июля вечером судно отпустили. Мы с глубоким разочарованием восприняли данную ситуацию и всеми средствами пытаемся предотвратить такие ситуации в будущем», — говорится в официальном сообщении МИД Украины.

1 июля стало известно о том, что казахстанское судно «Жибек Жолы», принадлежащее «дочке» нацкомпании «КазахстанТемирЖолы», перевозит около 7 тонн украинского зерна в порт Турции. В тот же день в КТЖ сообщили, что все согласовано и делается по просьбе украинской стороны и в случае попадания управляющей компании под санкции, казахстанская сторона имеет право в любой момент разорвать контракт. Вот только позже стало известно, что судно все-таки задержали в турецком порту. На тот момент в МИИР сообщили, что по итогам проверки с турецкой стороны будет ясно разрывать контракт или нет.

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