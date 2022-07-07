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Эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в Алматы
Карлыгаш Абдижаббарова
Карлыгаш Абдижаббарова

CentralAsia (KZ) -  Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. В июне по сравнению с маем уровень заболеваемости коронавирусом повысился в 6,3 раза - с 94 до 595 случаев. Об этом заявила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова на брифинге региональной службы коммуникаций.

Спикер отметила, что в сутки регистрируется от 100 до 200 случаев COVID-19. С 3 июля город находится в «желтой» зоне.

«Причиной роста заболеваемости КВИ в Алматы является активизация ранее циркулировавших штамма «омикрон» и чрезвычайно заразного мутированного подвида штамма «омикрон» - «стелс-омикрон» на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних стран России и Китая на работу в Казахстан, с которыми возможен был завоз инфекции», - рассказала она.

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