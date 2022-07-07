Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании

CentralAsia (CA) - Борис Джонсон официально объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, передает Sky News.

Джонсон сказал, что «теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра». Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. «Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал политик.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.

Борис Джонсон возглавляет правительство Британии с 24 июля 2019 года. На этом посту он сменил Терезу Мэй.