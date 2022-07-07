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Джонсон пообещал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину после его отставки
Предыстория: Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что после его отставки британское правительство будет и дальше поддерживать Украину.

Об этом он сказал после того, как сегодня объявил, что принял решение уйти с постов премьера и лидера Консервативной партии.

«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», - заявил Джонсон, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.

Борис Джонсон охарактеризовал свою деятельность на посту премьер-министра как «лучшую работу в мире», от которой ему грустно отказываться. Он добавил, что окажет своему будущему преемнику «всю необходимую поддержку», а британскому народу выразил благодарность за оказанную «огромную привилегию».

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019-го года. В период его правления страна прекратила членство в Европейском союзе. Уход Бориса Джонсона связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам.

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