В Узбекистане резко вырос курс доллара

CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана установил курсы иностранных валют, которые будут действовать с пятницы, 8 июля текущего года.

По данным регулятора, доллар США подорожал на 24,43 сума и составил 10 912,30 сумов.

Евро также подорожало на 6,42 сума. Теперь за один евро дают 11 138,18 сумов.

Российский рубль подорожал на 3,62 сума и составил 172,46 сумов.

В четверг, 7 июля, доллар подорожал на 27,73 сума и составил 10 887,87 сумов, а рубль подешевел на 17,04 сума.