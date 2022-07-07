В Узбекистане резко вырос курс доллара

- Узбекистан, общество
- 18:28, 07 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана установил курсы иностранных валют, которые будут действовать с пятницы, 8 июля текущего года.
По данным регулятора, доллар США подорожал на 24,43 сума и составил 10 912,30 сумов.
Евро также подорожало на 6,42 сума. Теперь за один евро дают 11 138,18 сумов.
Российский рубль подорожал на 3,62 сума и составил 172,46 сумов.
В четверг, 7 июля, доллар подорожал на 27,73 сума и составил 10 887,87 сумов, а рубль подешевел на 17,04 сума.
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