экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Саммит Организации тюркских государств пройдет в ноябре в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Саммит Организации тюркских государств состоится в ноябре в Самарканде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

По данным пресс-службы, вопрос проведения саммита обсудили в ходе телефонного разговора президент Мирзиеев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Состоялся также обмен мнениями по предстоящему саммиту Организации тюркских государств, который состоится в ноябре 2022 года в городе Самарканде», – говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. На этом же саммите Туркменистан был принят в организацию в качестве наблюдателя. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя также участвует и Венгрия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Монголии за сутки выявлено 54 новых случая заражения COVID-19
  • Узбекистан и ЕС подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве
  • Что известно о Борисе Джонсоне?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com