Саммит Организации тюркских государств пройдет в ноябре в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Саммит Организации тюркских государств состоится в ноябре в Самарканде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

По данным пресс-службы, вопрос проведения саммита обсудили в ходе телефонного разговора президент Мирзиеев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Состоялся также обмен мнениями по предстоящему саммиту Организации тюркских государств, который состоится в ноябре 2022 года в городе Самарканде», – говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. На этом же саммите Туркменистан был принят в организацию в качестве наблюдателя. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя также участвует и Венгрия.