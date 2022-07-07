Что известно о Борисе Джонсоне?

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- 18:40, 07 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Борис де Пфеффель-Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США).
Среди предков политика были не только англичане и американцы, но и турки (его прадедом был известный журналист и политик Османской империи Али Кемаль), немцы, французы, литовские евреи и даже черкесы. Что интересно, журналисты BBC в 2008 году выяснили, что Джонсон имеет родственные связи сразу с несколькими царственными семьями Европы.
Окончил Джонсон Итонский колледж и Баллиол-колледж Оксфордского университета.
С 1987 года был репортером в газете The Times, с 1989 по 1994 годы корреспондентом, а с 1994 по 1999 годы – помощником редактора газеты The Daily Telegraph (Великобритания).
С 1994 года Джонсон являлся политическим обозревателем журнала The Spectator, где с 1999 по 2005 занимал пост редактора.
1998 – один из ведущих программы Have I Got News for You на BBC.
1997 год впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл.
2001 – 2008 годы – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе.
С октября 2003 по ноябрь 2004 – зампредседателя Консервативной партии Великобритании.
С апреля по ноябрь 2004 г. – министр культуры «теневого кабинета» британского парламента.
С декабря 2005 до июля 2007 являлся «теневым» министром высшего образования.
С мая 2008 занимал пост мэра Лондона. В 2012 переизбран на эту должность, которую занимал вплоть до 2016.
В мае 2015 Борис Джонсон избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.
В июле 2016 назначен министром иностранных дел Великобритании.
В июне 2017 остается на посту уже в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй.
9 июля 2018 года уходит в отставку с поста главы МИД Великобритании. Увольнение связано с разногласиями в правительстве в вопросах подхода к Brexit.
В 2018 году – возвращается в журналистику. Ведет рубрику в газете Daily Telegraph.
В мае 2019 года выдвинул свою кандидатуру на посты премьер-министра и лидера Консервативной партии сразу после того, как Тереза Мэй объявила, что покинет их 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера.
В июне 2019 вышел в финал гонки за пост премьера Британии.
С 23 июля – лидер Консервативной партии. С 24 июля – премьер-министр Великобритании.
Тогда Джонсон заявил о желании при любых обстоятельствах вывести Великобританию из ЕС, даже если для этого придётся резко разорвать связи с Союзом.
На парламентских выборах в декабре 2019, выступающие за выход Великобритании из ЕС консерваторы получили большинство мест, после чего Палата общин большинством голосов приняла закон о выходе из Евросоюза, который гарантирует, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
Что известно о личной жизни Бориса Джонсона?
С первой женой Аллегрой Мостин-Оуэн Борис познакомился в Оксфордском университете. Его избранница принадлежала к аристократической семье. Пара поженилась в сентябре 1987-м и поселились в Западном Лондоне, однако рассталась через 3 года.
В 1993 году Джонсон женился во второй раз: его новой возлюбленной стала подруга детства Марина Уилер. В браке у них родились четверо детей: Кассия, Лара, Мило и Теодор. В сентябре 2018 года, прожив вместе 25 лет, супруги официально заявили о расставании и начали бракоразводный процесс. Известно также, что у премьер-министра есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.
В марте 2020-го чиновник поделился радостной новостью: оказалось, что его подруга Кэрри Саймондс ждет ребенка и пара вскоре собирается пожениться. 29 апреля стало известно, что Борис стал отцом: у Джонсона и его избранницы родился сын. Что интересно: в том же году премьер-министр Великобритании переболел коронавирусом, некоторое время находясь на грани жизни и смерти. Мальчика назвали Уилфред Лоури Николас в честь врачей, спасших политика. Через месяц после рождения сына влюбленные сыграли свадьбу в Вестминстерском соборе.