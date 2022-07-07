Страны Центральной Азии и Китай проведут IX Форум сотрудничества

CentralAsia (UZ) - IX Форум сотрудничества «Китай ‒ Центральная Азия» пройдет в формате видеоконференции на следующей неделе, 12 и 13 июля. Форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии и нацелен на дальнейшее развитие взаимосвязей. Мероприятие организуется под эгидой МИД КНР Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

Главная тема форума ‒ «Совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего». В его рамках планируется провести сессии по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике, а также форум женщин.

Месяц назад, в ходе заседания третьей встречи министров иностранных дел в формате «Китай-Центральная Азия» 8 июня в Нур-Султане стороны рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных в ходе онлайн-саммита глав государств ЦА и КНР, прошедшего 25 января 2022 года.