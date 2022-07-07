Для помощи казахстанцам, находящимся в Каракалпакстане, создан оперативный штаб

CentralAsia (UZ) - Для решения вопросов оказания помощи гражданам Казахстана, находящимся в Каракалпакстане, организован оперативный штаб, сообщили в МВД Узбекистана.

Штаб работает в круглосуточном режиме.

Обратиться в штаб можно по телефонам +9989612248206, +998993858644 или по адресу г. Нукус, ул. Пушкина 22А.

Ранее СМИ сообщали, что десятки граждан Казахстанане могут пересечь границу с Узбекистаном со стороны Каракалпакстана. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что «держат ситуацию на контроле».

«Данная ситуация находится на особом контроле наших дипломатов в Узбекистане. Ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаем все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию. Наши граждане обеспечены трехразовым питанием, поддерживаем с ними постоянную связь», — сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его данным, всего на границе находилось около 80 граждан Казахстана, однако часть из них вернулась в Нукус, столицу Каракалпакстана, где в конце прошлой неделе происходили массовые протесты.

По словам казахстанцев, которые застряли на границе, из-за жары и переутомления у детей поднимается температура.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что пропуск людей, транспортных средств и грузов через пункт «Даут ата» — «Тажен» на границе Узбекистана и Мангистауской области Казахстана приостановлен. Официально узбекские власти причину закрытия пункта пропуска связали со «сбоем информационной системы».

Границы между двумя странами оказались закрытыми после того, как в конце прошлой недели в столице Каракалпакстана Нукусе и других городах региона вспыхнули массовые протесты, жители выступили против новой редакции Конституции, которая лишает Каракалпакстан суверенного статуса, дающего право выхода из состава Узбекистана.

4 июля власти Узбекистана заявили о гибели 18 человек. Всего во время подавления силовиками волнений пострадали 243 человека. Также к этому дню, по официальным данным, задержано 516 человек.