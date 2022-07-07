Основатель сайта «Uzmetronom» Сергей Ежков извинился перед Комилом Алламжоновым в суде

CentralAsia (UZ) - В среду, 6 июля, в Шайхантахурском районном суде Ташкента состоялось второе заседание по уголовному делу против основателя сайта «Uzmetronom» Сергея Ежкова, обвиняемого в преступлении, предусмотренного статьей 139 УК РУ («Клевета»).

В феврале этого года Сергей Ежков опубликовал статью «Бриллиантовый мальчик», в которой обвинил председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Комила Алламжонова в соучастии в незаконном ввозе в Узбекистан ювелирных ценностей на сумму $4,2 млн., т.е. в совершении тяжкого уголовного преступления по статье 182 «Нарушение таможенного законодательства».

В ходе второго судебного заседания Ежков выразил сожаление по поводу ретрансляции сведений, не получивших должного документального подтверждения, и в суде принёс извинения К. Алламжонову, передает uzreport.

Алламжонов подчеркнул, что его заявление в суд с целью привлечения основателя сайта Uzmetronom к уголовной ответственности в первую очередь обусловлено стремлением не наказать Ежкова, а доказать свою правоту.

Он также заявил, что согласен отозвать своё заявление, если Ежков принесёт публичное извинение. По окончании судебного заседания Комил Алламжонов перед тем, как покинуть зал, неожиданно подошёл к Ежкову и протянул ему руку, после чего последовало крепкое рукопожатие. Он также подарил своему оппоненту книгу «Алламжонов виноват» с подписью «Дорогому Ежкову С.А., брату, на память из судебного зала». После разрешения ситуации, Алламжонов высказался в своем Telegram-канале, где сделал особый акцент на том, что дела подобного рода должны решаться не на улице, не в подвалах или ещё где то, а исключительно в суде.

«Нельзя забывать об одной вещи. Свобода слова означает ответственность, это значит — отвечать за каждое слово. И любые спорные вопросы должны решаться по обоюдному согласию или через суд. Поверьте, это в тысячу раз правильнее и эффективнее, чем допросы в подвалах, различные незаконные вызовы «на ковёр» и звонки. Именно так обстоят дела во всех демократических обществах. На этом скандал с золотыми изделиями на сумму 4 миллиона 200 тысяч долларов закончился», - заключил председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов.