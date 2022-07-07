экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция, Узбекистан и Казахстан стали лидерами в мире среди покупателей золота

CentralAsia (UZ) -  Центральные банки мира в мае увеличили свои резервы золота на 35 тонн, сообщает World Gold Council.

Крупнейшим покупателем драгоценного металла в конце весны стала Турция — её золотой запас пополнился на 13 тонн. Второе место занял ЦБ Узбекистана, скупивший 9 тонн и наращивающий объёмы второй месяц подряд.

Нацбанк Казахстана с дополнительными 6 тоннами стал третьим в списке. Также активно покупали золото ЦБ Катара (5 тонн) и Резервный банк Индии (4 тонны).

Единственной страной, отчитавшейся о сокращении золотого запаса, стала Германия — минус 2 тонны. Организация отмечает, что её драгметалл предположительно пошёл на чеканку монет вместо продажи.

В первом квартале Узбекистан занял второе место в мире по объёму экспорта золота (а в феврале — первое). За три месяца с начала года золотой запас сократился на 25 тонн, достигнув 337 тонн. Больше драгметалла в этот период продал лишь Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Верховный комиссар ООН призвала Узбекистан расследовать события в Каракалпакстане
  • В Афганистане начали расследование после падения снарядов в Узбекистане 
  • Российский суд приостановил работу экспортирующего казахстанскую нефть КТК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com