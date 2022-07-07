Турция, Узбекистан и Казахстан стали лидерами в мире среди покупателей золота

CentralAsia (UZ) - Центральные банки мира в мае увеличили свои резервы золота на 35 тонн, сообщает World Gold Council.

Крупнейшим покупателем драгоценного металла в конце весны стала Турция — её золотой запас пополнился на 13 тонн. Второе место занял ЦБ Узбекистана, скупивший 9 тонн и наращивающий объёмы второй месяц подряд.

Нацбанк Казахстана с дополнительными 6 тоннами стал третьим в списке. Также активно покупали золото ЦБ Катара (5 тонн) и Резервный банк Индии (4 тонны).

Единственной страной, отчитавшейся о сокращении золотого запаса, стала Германия — минус 2 тонны. Организация отмечает, что её драгметалл предположительно пошёл на чеканку монет вместо продажи.

В первом квартале Узбекистан занял второе место в мире по объёму экспорта золота (а в феврале — первое). За три месяца с начала года золотой запас сократился на 25 тонн, достигнув 337 тонн. Больше драгметалла в этот период продал лишь Казахстан.