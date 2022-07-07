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Казахстан до 30 сентября ввел ограничения на вывоз пшеницы и муки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане до 30 сентября 2022 года вводятся квоты на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов.

Приказом министерства введены ограничения на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны ЕАЭС: пшеницы и меслина — в размере 550 000 тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной — в размере 370 000 тонн.

Ограничения вводятся в силу с 8 июля.

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