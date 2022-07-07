Россия остановила КТК в рамках войны контрсанкций, - эксперт

CentralAsia (KZ) - Чего хочет добиться Россия, играя вентилем трубы КТК? Поставок оборудования для своей нефтянки в обход санкций, считает обозреватель Orda.kz по каспийскому региону Артур Шахназарян.

«Добиться хочет не от Казахстана — от западных участников разработки месторождений Кашаган, Тенгиз, Карачаганак. Что делать Казахстану? Напоминать всем сторонам конфликта о своих интересах и яростно их отстаивать. Это война не против нас, но рикошетом ранить может очень больно», - сказал он.

По мнению эксперта, как российский суд на быструю руку закрыл на месяц деятельность КТК из-за «экологии», также на скорую руку по обжалованию может и снять свой запрет.

«Русским явно нужно от западных участников КТК что-то физически осязаемое. И чем быстрее, тем лучше. По аналогии похожих действий на газопроводе Северный поток-1 что-то типа газотурбинных агрегатов компаний «Сименс». Западные корпорации оказались в вилке. Откажут России, теряют критическую для них линию перекачки нефти. Вопрос ребром, без преувеличения. Без КТК теряется долгосрочный коммерческий смысл участия американских корпораций Шеврон и Экссон-Мобил в казахстанских проектах Тенгиз, Карачаганак и Кашаган», - считает эксперт.

«Россия недвусмысленно заявляет: или вы ставите как хотите в обход санкций то, что нам необходимо, или вы все потеряете. Будете артачиться, можем и национализировать трубопровод КТК. Пистолет к виску западных корпораций. Все вписывается в рамки контрсанкционной войны России против Запада, недаром координируется процесс на уровне вице-премьера российского правительства», - сказал он.

Шахназарян высказал своей мнение развития событий: «Вопрос, что делать в сложившихся условиях правительству Казахстана и нацкомпании Казмунайгаз, ведь второй раз за год встаёт вопрос о закрытии казахстанского экспорта нефти на мировые рынки, что ставит под угрозу остановки базовую отрасль страны. Все, что могли сделать, уже предприняли на всех направлениях. Идут переговоры о возобновлении транскавказского маршрута , впервые отправлена партия кашаганской нефти в Китай. Есть попытки возобновить СВОП сделки с санкционным Ираном. Недаром довольно представительная делегация Шеврон и ТШО недавно горячо и слаженно работала в Лондоне.

Но, в целом, все сложно. Российский маршрут транспортировки нефти ничем не заменишь. Он наиболее выгоден и коммерчески целесообразен для Казахтана. На всякий случай надо готовиться и к возможному сценарию национализации Россией своего участка трубопровода КТК. Хотя этот поворот — ещё не самая близкая перспектива, Россия попробует выжать лимон из КТК в контрсанкционной войне до конца. Лимонад для неё в данном случае — задача получить оборудование для своей нефтегазовой промышленности. Это для россиян жизненная необходимость. Без этого под угрозой уже их нефтянка.

Поэтому они сейчас пытаются сломать весь последний санкционный пакет в части запрета покупки российской нефти и поставок оборудования. Обнуляют. Это приоритетнее для Москвы, чем умыть Запад громкой национализацией.

Нам же, Казахстану, остаётся действовать сдержанно и реагировать ситуативно. Ни санкционная, ни контрсанкционная война не направлена против Казахстана, но осколки летят рикошетом и могут больно ранить. Периодически надо напоминать обеим сторонам конфликта о своих интересах и думать».

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