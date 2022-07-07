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В Узбекистане прокомментировали инцидент с избиением мигранта при оформлении документов в России
Предыстория: В Интернете распространилось видео, как в России сотрудник бьет мигранта во время оформления документов. Видео

CentralAsia (UZ) -  В Агентстве внешней трудовой миграции РУз прокомментировали инцидент с избиением мигранта в Отделе по вопросам миграции в России.

Как отметили в ведомстве, совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Москве была установлена ​​личность гражданина, изображенного на видео, которое ранее распространилось в соцсетях. На видео запечатлено, как сотрудник Отдела по по вопросам миграции во время процесса оформления документов бьет мигранта локтем в живот и толкает его.

Происшествие было зафиксировано на видео 28 июня в здании Воронежского миграционного центра. Гражданин Узбекистана М.И. снял видео и передал его представителю Агентства по внешней трудовой миграции в Воронеже 1 июля.

Как сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана, 4 июля была организована встреча с мужчиной, по отношению к которому была применена сила сотрудником миграционного офиса.

Гражданин А.Г. рассказал, что приехал в Воронеж на работу 1 июня 2022 года. Во время дактилоскопии в Миграционном центре 28 июня при оформлении документов сотрудник применил к нему силу. Мигрант отметил, что после данного случая жалоб на здоровье у него нет.

«Этот инцидент был детально расследован, и в соответствующие органы была направлена ​​дополнительная информация», - отметили в агентстве.

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