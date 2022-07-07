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Военнослужащий рассказал, как его хотели сжечь заживо в БТР во время беспорядков в Каракалпакстане (видео)

CentralAsia (UZ) -  СМИ Узбекистана опубликовали видео-интервью с военными, которые были на службе по время событий в Каракалпакстане 1 и 2 июля.

В одном из интервью командир экипажа БТР Рустам Бобожонов рассказал, как «толпа из нескольких сотен человек во время беспорядков хотела сжечь заживо в БТР целый экипаж военнослужащих», сообщает издание nova24.uz.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших, 243 человека ранены и 516 задержаны. Среди пострадавших - 38 полицейских, среди погибших - 4 военнослужащих.

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