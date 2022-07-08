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Спецпредставители президента Узбекистана и премьер-министра Великобритании провели переговоры по Афганистану и Пакистану

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 6 июля, специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел переговоры со спецпредставителем сремьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Найджелом Кейси в формате видеоконференцсвязи.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-британских отношений на афганском направлении, в частности, развитие ситуации в Афганистане, сообщил МИД РУз.

Высокопоставленным дипломатом дана высокая оценка усилиям Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу и экономическому содействию Афганистану.

Состоялся также обмен мнениями о предстоящей Международной конференции по Афганистану, которая состоится 26 июля 2022г. в г. Ташкенте.

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