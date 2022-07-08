На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен. Видео

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - Неизвестный выстрелил в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Абэ ранен, его госпитализировали.

Политик выступал в городе Нара на западе Японии. По данным телеканала NHK, Синдзо Абэ получил ранение в область груди, и потерял сознание. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца. Официального подтверждения этой информации нет. Неназванный правительственный чиновник сказал NHK, что состояние Абэ «довольно плохое».

На месте полиция задержала Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал. Kyodo передает, что стрелку 40 лет, его мотивы пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил экс-премьеру в спину из дробовика.

Очевидцы рассказали, что слышали не менее двух выстрелов. Они раздались через пару минут после того, как Синдзо Абэ начал выступление. После ранения экс-премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца.

После оказания неотложной медицинской помощи экс-премьера Японии на вертолете доставили в госпиталь.

Сообщается, что у Абэ остановилось сердце и легкие. Телеканал NHK сообщает со ссылкой на источники в полиции, что при транспортировке он находился в сознании.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приостановил предвыборную кампанию и направляется в Токио, сообщает Reuters.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. В эти же сроки был председателем Либерально-демократической партии Японии. Он ушел в отставку на фоне пандемии коронавируса, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.