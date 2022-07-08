Что известно о Синдзо Абэ?

Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - Сегодня, 8 июля, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения.

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. Его отец Синтаро Абэ в 1982–1986 годах был министром иностранных дел, а дед по материнской линии Нобусукэ Киси в 1957–1960 годах возглавлял правительство Японии.

Синдзо Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио (1977), учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии в США (1978–1979).

После возвращения в Японию в 1980–1982 годах работал в сталелитейной компании Kobe Steel.

В 1982 году занял пост помощника министра иностранных дел — своего отца Синтаро Абэ. С конца 1980-х работал в аппарате секретариата Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. В 1993 году был избран депутатом нижней палаты японского парламента (Палата представителей), с тех пор переизбирался восемь раз, последний — в 2017 году.

В 1999 году возглавил комитет по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Палаты представителей. В 2003–2006 годах занимал пост генерального секретаря ЛДП, с 2006 года — председатель ЛДП.

В 2006 году был утвержден парламентом в должности премьер-министра Японии. В 2007 году подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в правительстве. Сообщалось также, что у премьера обострился язвенный колит.

26 декабря 2012 года снова был утвержден парламентом на должность премьер-министра. Представил экономическую стратегию, в СМИ получившую название «абэномика», которая включала в себя поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон со льготным режимом, расширение госрасходов на ключевые проекты. На своем посту добился расширения полномочий сил самообороны Японии, вел активный диалог с Россией на предмет заключения мирного договора и решения спора вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага.

Является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

28 августа 2020 году Синдзо Абэ, находящийся непрерывно во главе правительства рекордные 7 лет и 8 месяцев (дольше всех в истории страны; всего с учетом первого срока был премьером 3196 дней), объявил о решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья (обострения язвенного колита).

16 сентября 2020 году сложил с себя полномочия премьер-министра.

Личные сведения

Жена Синдзо Абэ - Акиэ - дочь бывшего президента крупной кондитерской компании «Моринага». Детей у пары нет.

Владел английским языком.