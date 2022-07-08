экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В июле ожидается засуха и дефицит осадков в некоторых областях Казахстана (карта)
// Francesco Ungaro

CentralAsia (KZ) -  Засуха в двух и дефицит осадков в восьми областях ожидаются в июле в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области», - говорится 8 июля уточненном прогнозе засухи.

Дефицит осадков ожидается в:

- Коргалжынском районе Акмолинской области;

- Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области;

- Алакольском районе Алматинской области;

- Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области;

- Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;

- Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области;

- окрестностях Семея;

- на большей части Кызылординской области.

«На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные», - добавили синоптики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Саммит Организации тюркских государств пройдет в ноябре в Самарканде
  • На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен. Видео
  • В России выросло число детских суицидов и их попыток


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com