В июле ожидается засуха и дефицит осадков в некоторых областях Казахстана (карта)

CentralAsia (KZ) - Засуха в двух и дефицит осадков в восьми областях ожидаются в июле в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области», - говорится 8 июля уточненном прогнозе засухи.
Дефицит осадков ожидается в:
- Коргалжынском районе Акмолинской области;
- Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области;
- Алакольском районе Алматинской области;
- Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области;
- Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
- Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области;
- окрестностях Семея;
- на большей части Кызылординской области.
«На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные», - добавили синоптики.