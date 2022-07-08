В июле ожидается засуха и дефицит осадков в некоторых областях Казахстана (карта)

В июле ожидается засуха и дефицит осадков в некоторых областях Казахстана

// Francesco Ungaro

CentralAsia (KZ) - Засуха в двух и дефицит осадков в восьми областях ожидаются в июле в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области», - говорится 8 июля уточненном прогнозе засухи.

Дефицит осадков ожидается в:

- Коргалжынском районе Акмолинской области;

- Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области;

- Алакольском районе Алматинской области;

- Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области;

- Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;

- Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области;

- окрестностях Семея;

- на большей части Кызылординской области.

«На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные», - добавили синоптики.

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