Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский уверен, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки премьер-министра Бориса Джонсона не изменится. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я уверен, что политика Великобритании в отношении Украины не ... изменится из-за отставки Бориса Джонсона. Наши отношения [Британии и Украины], безусловно, многое выиграли от понимания Борисом Джонсоном сути вещей. Мы довольно быстро пережили множество драматических моментов. Необходимое было доставлено довольно быстро ... если (его отставка) повлияет на скорость [предоставляемой Украине Великобританией] помощи, я не знаю. Я буду молиться Богу, чтобы это не повлияло на эту помощь», - сказал он.

Зеленский также назвал Джонсона «настоящим другом Украины».

«Он [Борис Джонсон] ушел в отставку не потому, что был в Украине. Я думаю, наоборот, то, что Джонсон делал для Украины, очень помогало нам. Я считаю его другом Украины, его общество также поддерживало Украину в Европе, поэтому я считаю, что Великобритания на стороне Украины», - сказал Зеленский.

Накануне действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел к прессе и официально объявил о своем уходе с поста. Вместе с тем он также перестанет быть лидером Консервативной партии. Джонсон обозначил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться незамедлительно, а сам он продолжит выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы британского кабмина.