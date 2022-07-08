Пресс-секретарь Токаева утверждает, что Казахстан не будет действовать в ущерб России

Руслан Желдибай

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай заявил, что Россия была и остается стратегическим партнером и союзником Казахстана. Заявление пресс-секретаря прозвучало в рамках комментария по поводу проведенного главой государства совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

«Каких-либо действий в ущерб ее (России) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — сообщил Желдибай в Facebook.

Он отметил, что Россия была и остается стратегическим партнером и союзником Казахстана.

«Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма», — пояснил пресс-секретарь президента. Желдибай заявил, что речь идет о долгосрочных планах, а в принятых решениях нет никаких политических мотивов.

Ранее 7 июля, на фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами Токаев поручил «Казмунайгазу» развивать морские перевозки грузов. Поставки предполагается совершать в обход России. По мнению главы государства, правительству также следует трансформировать казахстанские порты и превратить их «в один из ведущих хабов Каспийского моря». До этого Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект приказа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за санкций.

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