Премьер-министр, который всем надоел: почему уходит Борис Джонсон? - Forbes

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии, а в скором времени покинет и пост премьер-министра. Колумнист Forbes Life Илья Гончаров объясняет, как так вышло, что некогда суперпопулярный политик утратил любовь народа и стал обузой для однопартийцев

«Дом сожгли его же обитатели»

В последние двое суток отставка Бориса Джонсона с поста главы Консервативной партии казалась неминуемой. Для нее накопилось столько причин, что выходило как с пожаром в «Вороньей слободке» в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» — дом сожгли его же обитатели: «Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов».

C 5 по 7 июля из кабинета Бориса Джонсона уволилось беспрецедентное число министров и чиновников. Первыми его покинули некогда верные соратники: Саджид Джавид, бывший министром здравоохранения, и Риши Сунак, занимавший пост министра финансов и запомнившийся британцам щедрой раздачей «вертолетных денег» во время пандемии COVID-19. Огромные субсидии, которые Сунак раздавал в 2020 году, принесли ему такую популярность, что сегодня его считают едва ли не первым кандидатом в премьеры.

Остальные посыпались вслед за Джавидом и Сунаком, как костяшки домино, к утру 7 июля Бориса покинули более 50 коллег. СМИ задавались вопросом, есть ли вообще этим утром в Британии функционирующее правительство. Казалось, вся страна 7 июля говорила: «Борис, хватит уже, уходи». Ультиматум ему выдвинул даже правительственный кот Ларри.

Сам Джонсон при этом уходит, но не прямо сейчас: он останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет нового лидера. За два часа до объявления об уходе с поста лидера консерваторов он даже начал проводить новые назначения в кабинете. СМИ Великобритании задаются вопросом, сможет ли этот кабинет продержаться хотя бы до осени.

Шут, бунтарь и любитель вечеринок

Борис Джонсон — фигура необычайно яркая и притягательная, он был звездой СМИ задолго до премьерства. Грамотно используя свой привлекательный имидж, он сумел стать электоральным «паровозом» для Консервативной партии. Природное обаяние и умение ловко лавировать нередко выручали его из затруднительных ситуаций. Он грамотно культивировал образ шута-бунтаря, который может позволить себе неоднозначные заявления, оставаясь при этом плотью от плоти британского политического класса. Долгое время это работало ему на пользу: мало кто даже сегодня спорит с тем, что на парламентских выборах в декабре 2019 года именно Джонсон, став лидером консерваторов, принес им нужные для победы проценты. Это произошло в том числе благодаря тому, что он сумел расположить к себе «красные» регионы Великобритании, традиционно голосовавшие за лейбористов. Бывший промышленный север Англии, недолюбливавший мигрантов, и Евросоюз прониклись доверием к Борису-«брекзитеру».

Однако за два с половиной года многое изменилось — и сам Борис Джонсон, и его партия стали терять популярность, наживая себе все больше недоброжелателей в рядах недовольных избирателей. Многие сторонники консерваторов, желавшие сохранить Британию в Евросоюзе, еще с 2016 года не могут простить ему его поддержку брекзита. При этом некоторые ярые «брекзитеры» не одобряют слишком, по их мнению, мягкий и компромиссный договор Джонсона с ЕС.

Увлечение правительства Джонсона левой и экологической повесткой вызвало неодобрение у традиционных избирателей Консервативной партии. Когда пришел COVID-19, многие решения правительства тоже вызвали критику: некоторые считали правила локдауна недостаточными, нелогичными, оставляющими вирусу слишком много лазеек — как, например, правило, предписывавшее пабам закрываться на час раньше обычного и отпускать пиво только тем, кто заказывает еду. Вся страна, хохоча, обсуждала, что надо считать едой, сойдет ли за таковую яйцо по-шотландски — популярная в Британии закуска — и если да, то как именно это самое яйцо защитит посетителей от коронавируса. Другие, наоборот, считали правила слишком жесткими. Британцы были особенно огорчены тем, что в Рождество 2020 года им так и не разрешили посещать родных — хотя до этого в правительстве обещали, что в праздник это будет можно делать.

Вряд ли стоит винить правительство Джонсона в том, что у него не было готового решения для пандемии — его не было ни у одного другого правительства в мире. Но постоянные метания из стороны в сторону и бесконечные изменения правил локдауна настроили против него еще больше избирателей.

А потом наступил конец 2021 года — и выяснилось, что сам Борис и его команда свои же правила игнорировали и проводили тайные вечеринки в то самое время, когда простые граждане по правилам локдауна не могли прийти в гости к пожилым родственникам или попрощаться в госпиталях с умирающими близкими.

Многие уже тогда полагали, что дни джонсоновского лидерства сочтены. Однако Борис все никак не уходил, ссылаясь то на то, что надо дождаться официального расследования «патигейта», то на какие-то другие формальные или внешние причины. Некоторые посчитали, что удобным инфоповодом для него стали российские военные действия в Украине — Джонсон якобы пытался отвлечь на нее внимание публики, проявив себя ярым сторонником поддержки Украины. Однако, даже если это и было так, то уход Бориса не предотвратило, а только отсрочило.

Потом результаты официального расследования «патигейта» все-таки пришли. Ничего нового из них публика не узнала: да, члены кабинета министров Джонсона проводили вечеринки в нарушение локдауна, а Борис, скрывая это, лгал общественности. После этого члены Консервативной партии вынесли на обсуждение вопрос о вотуме недоверия премьеру. Голосование состоялось 7 июня, и Борис Джонсон формально смог удержаться в кресле, но сам факт, что против его лидерства проголосовали 40% его же однопартийцев, говорил о слабости и неустойчивости его позиции. Разговоры о том, что ему «осталось недолго», стали повсеместными.

В июле «Воронья слободка» заполыхала сразу с нескольких концов. Последней каплей керосина стало назначение Борисом Джонсоном на должность заместителя партийного организатора в парламенте Криса Пинчера — депутата, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Это назначение стало формальным поводом для отставки Сунака и Джавида — но, вероятно, спустя годы они и сами не вспомнят этого ничтожного предлога. Всей стране очевидно, что команда сбежала от своего капитана потому, что тот стал для нее слишком токсичным.

С Борисом Джонсоном случилось самое страшное, что может случиться с политиком-популистом: публика его разлюбила, и он перестал быть электоральным «паровозом» для своих товарищей по партии. Ни в каком ином качестве он им был не нужен.