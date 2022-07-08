В Мекке миллион мусульман начали паломничество

CentralAsia (CA) - В этом году Саудовская Аравия объявила о выдаче разрешений для одного миллиона мусульман на ежегодное паломничество – это крупнейший хадж с момента начала пандемии Covid-19. Всего в этом году хадж совершают 850 000 иностранных и 150 000 местных паломников, передает Al Jazeera.

В четверг, 7 июля, паломники переместились в огромный палаточный городок в Мине, примерно в 5 километрах от Большой мечети в Мекке, перед главным обрядом на горе Арафат, где пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь.

Власти Саудовской Аравии провели масштабные операции по обеспечению здоровья и безопасности всех паломников.

В этом году к совершению хаджа допускаются только те паломники в возрасте до 65 лет, которые приняли не менее двух доз вакцины от коронавируса. Власти заявили, что ношение масок обязательно для паломников внутри Большой мечети.

Также в СМИ сообщается, что в хадже участвуют около трехсот паломников с ограниченными возможностями, дети-сироты со всех регионов Саудовской Аравии.

С этого года отменено ранее обязательное требование наличия мужчины-опекуна у совершающих паломничество женщин. В прошлом году саудовское министерство хаджа разрешило женщинам всех возрастов совершать паломничество без родственника-мужчины, при условии, что они будут в составе группы. В результате к ритуалам хаджа присоединились тысячи женщин без сопровождения мужчины. Многие из них отказались от черных одеяний, традиционно предпочитаемых организаторами хаджа, добавив в толпу красных, зеленых, оранжевых и синих цветов.

Хадж проводится в течение пяти дней – с 8-го по 12-й день мусульманского месяца Зу-ль-хиджа. В связи с тем, что лунный мусульманский календарь на 11 дней короче григорианского, время хаджа каждый год меняется. В этом году он проводится с 7 по 12 июля.

Хадж — это обязанность, которую необходимо совершить раз в жизни всем мусульманам, которые физически и финансово способны совершить это путешествие.

Паломники проводят несколько дней, выполняя ряд ритуалов, призванных приблизить их к Богу, идя по пути, пройденному пророком Мухаммедом около 1400 лет назад. Это включает в себя молитву вокруг кубической Каабы, главной святыни в исламе.