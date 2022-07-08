Кто придет на смену Борису Джонсону? Список потенциальных кандидатов, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - Борис Джонсон покинул пост лидера правящей Консервативной партии. Партия теперь будет выбирать себе нового лидера, который сменит Джонсона и на посту премьера. Кто это будет, сказать с уверенностью пока невозможно, пишет «Би-би-си».

Еще не все потенциальные кандидаты заявили о своих премьерских амбициях. В ближайшие несколько недель парламентская фракция консерваторов проведет несколько раундов голосования, чтобы отсеять всех кандидатов, кроме двух самых популярных. Из этих двоих в течение лета члены партии и будут выбирать нового лидера. Ожидается, что процесс завершится к сентябрю, и тогда в Соединенном Королевстве появится новый премьер.

Пока есть всего один замер популярности этих политиков среди консерваторов. Агентство YouGov опросило 716 членов партии, и среди них лидирует нынешний министр обороны Бен Уоллес, за ним с малым отрывом следует Пенни Мордонт и замыкает тройку лидеров Риши Сунак.

Кто все эти люди? Читайте ниже - и о других возможных претендентах тоже.

Риши Сунак

Риши Сунак

Риши Сунак стал депутатом британского парламента не так давно - в 2015 году.

А уже в 2019 он был назначен министром финансов и оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

«Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», - заявил тогда Сунак.

В свое время ему прочили блестящее будущее лидера консерваторов. Однако в последние месяцы репутация бывшего министра финансов несколько потрепалась после скандала вокруг налогов его супруги - Акшату Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве дивидендов в прошлом году, обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента.

Мурти объявила, что выплатит в казну все, что нужно, чтобы «не быть помехой» своему мужу, однако вскоре Сунак получил штраф за нарушение правил локдауна как участник вечеринки по случаю дня рождения на Даунинг стрит в июне 2020 года. В числе оштрафованных тогда оказался и Борис Джонсон.

Именно на долю Сунака пришлось время пандемии и необходимость удерживать экономику на плаву во время локдаунов. Его отставка с поста главы казначейства положила начало целому ряду отставок министров, которые и привели в итоге к уходу Бориса Джонсона с поста лидера партии.

Лиз Трасс

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Лиз Трасс после ухода Риши Сунака и Саджида Джавида со своих постов заявила о поддержке Бориса Джонсона, что укрепило ее положение среди сторонников действующей власти.

Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов.

Депутатом британского парламента Трасс стала в 2010 году и постепенно приобрела популярность среди членов Консервативной партии благодаря своим либертарианским взглядам на экономику и торговлю.

Ее стиль, однако, не всегда был по вкусу широкой публике. Так, в 2015 году ее высмеяли в соцсетях после эмоциональной «речи о сыре» на партийной конференции.

Это, впрочем, не пошатнуло ее позиций, после этого Трасс занимала несколько должностей в кабинете министров, включая пост министра международной торговли, и в этом качестве заключала торговые соглашения с различными странами мира после выхода Британии из ЕС.

Саджид Джавид

Саджид Джавид

Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид нанес Борису Джонсону первый удар, заявив об отставке со своего поста. В своем обращении к депутатам парламента он говорил о честности, подчеркнув, что «проблемы начинаются сверху».

Он родился в Рочдейле в 1969 году в семье пакистанских иммигрантов в первом поколении, его отец работал кондуктором автобуса. До того как стать политиком, Саджид Джавид около 20 лет работал в банковском бизнесе.

Джавид занимал разные должности в правительствах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, а впоследствии и Бориса Джонсона.

Будучи министром внутренних дел Великобритании в феврале 2019 года, он принял решение запретить возвращение в Британию Шамимы Бегум, которая ранее подростком уехала в Сирию и присоединилась к «Исламскому государству». Дело Шамимы Бегун вызвало большой резонанс, а решение Джавида лишить ее гражданства вызвало противоречивую реакцию.

В том же году Джавид выставил свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии, но в середине гонки добровольно сошел с дистанции в пользу Бориса Джонсона.

Джонсон услугу оценил, назначив Джавида министром финансов, но через полгода министр покинул свой пост на фоне противостояния с главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом.

В большую политику он вернулся в 2021 году в качестве министра здравоохранения и оставался на этой должности до 5 июля, пока не покинул пост в знак несогласия с действиями Бориса Джонсона.

Надим Захави

Надим Захави

Уроженец Ирака Захави вместе с семьей приехал в Британию вскоре после прихода к власти Саддама Хуссейна.

Захави создал компанию по торговле мерчендайзом под брендом «Телепузиков», после создал социологическую службу YouGov (она упоминается выше в этом тексте), а в 2010 году избрался в Парламент от округа Стратфорд-он-Эйвон (это место особенно известно как родина Шекспира).

Во время пандемии Захави на посту заместителя министра отвечал за программу вакцинации. Программа считалась успешной, и вскоре Джонсон назначил Захави полноценным министром - но теперь уже образования.

После ухода Риши Сунака с поста министра финансов Захави получил и этот, второй по значимости в правительстве, пост.

Джереми Хант

Джереми Хант

Член нижней палаты Парламента с 2005 года, в 2010 году Хант вошел в правительство Дэвида Кэмерона как министр культуры.

Также в правительстве Кэмерона Хант занимал должности министра здравоохранения и иностранных дел.

В 2019 году Хант дошел до финала выборов лидера тори, но в итоге уступил Борису Джонсону.

Во время пандемии Хант возглавил парламентскую комиссию по здравоохранению, которая давала оценку действиям правительства.

Хант - сын британского адмирала. Первые большие деньги он заработал, создав сайт Hotcourses, предназначенный для поиска вуза.

Прити Пател

Прити Пател

Пател пришла в политику из сферы связей с общественностью. Она работала лоббисткой алкогольных и табачных компаний в британском правительстве, а перед избранием в парламент в 2010 году несколько лет занималась пиаром партии консерваторов.

Пател была одним из британских политиков, громко выступавших в поддержку выхода Британии из ЕС, а однажды заявила, что Борис Джонсон был единственным британским политиком, способным обеспечить брексит и спасти таким образом всю партию.

В первое правительство Джонсона она вошла как министр внутренних дел.

6 июня Пател примкнула к группе членов правительства, призвавших Джонсона подать в отставку.

Пател на посту министра внутренних дел занималась в основном борьбой с нелегальной миграцией. Последней инициативой министерства Пател была попытка переправить беженцев в пункты размещения в Руанде.

Бен Уоллес

Бен Уоллес

Бен Уоллес - министр обороны и сам бывший военнослужащий.

Он стал членом парламента в 2005 году, а в 2017 стал одним из лиц кампании по избранию Джонсона главой партии, которая провалилась.

Когда Джонсон возглавил партию и правительство в 2019 году, Уоллес стал министром в его кабинете.

За свою военную карьеру Уоллес служил в Германии, на Кипре, в Белизе и в Северной Ирландии, где помог предотвратить теракт ИРА.

Также Уоллес как военный играл важную роль в операции по вывозу из Парижа тела покойной принцессы Дианы.

За 10 дней до начала войны в Украине Уоллес посетил Москву, где встретился с Сергеем Шойгу и предупредил его, что вторжение недопустимо.

Том Тугендхат

Том Тугендхат

Еще один бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане.

Тугендтхата давно прочат в лидеры партии консерваторов.

С 2020 года он возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин.

Тугендхата относят к умеренным консерваторам, а комментаторы, считают его скорее прагматиком, чем популистом.

Тугендхат критиковал решение Запада - и прежде всего США - вывести войска из Афганистана.

Он сказал, что британские ветераны после этого решения чувствовали, что они «бросают» афганцев.

Стив Бейкер

Бывший инженер британских ВВС, Бейкер избрался в парламент от округа Уикомб в 2010 году.

После всеобщих выборов 2015 года Бейкер стал сооснователем политического движения «Консерваторы за Британию» - группы парламентариев-тори, которая оказывала давление на тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона, чтобы он поднял вопрос об изменении условий членства Британии в ЕС.

Кроме того, Бейкер входит в группу парламентариев-евроскептиков под названием European Research Group. Когда Тереза Мэй заключала с Евросоюзом сделку по брекситу, Бейкер был одним из немногих парламентариев, оппонировавших ей до самого конца.

Он говорит, что участвовать в борьбе за пост главы партии его «попросили» коллеги.

Суэлла Брейвермен

Суэлла Брейвермен

Министр юстиции Англии с 2020 года.

Суэлла Брейвермен в правительстве Терезы Мэй тоже занималась брекситом, но подала в отставку из-за предложенного Мэй проекта итогового договора.

С 2015 года она представляет в Парламенте округ Ферхем в графстве Гемпшир.

Брейвермен подтвердила, что будет претендовать на роль главы партии, а Джонсона призывала подать в отставку после отставки его министров в среду.

Пенни Мордонт

Пенни Мордонт

В 2019 году Пенни Мордонт стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Дэвида Кэмерона.

Мордонт родилась в семье десантника, а в течение своей карьеры работала ассистенткой фокусника, главой молодежного движения консерваторов и пресс-секретарем Уильяма Хейга, бывшего главы партии, в период, когда он еще возглавлял совет лондонских районов Кенсингтон и Челси.

Мордонт была участницей британского телешоу Splash. В нем знаменитости учатся прыжкам в воду на глазах у аудитории.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Шаппс - министр транспорта в правительстве Бориса Джонсона. Во время пандемии коронавируса, нанесшей огромный ущерб британским авиакомпаниям, Шаппсу выпало бороться с ее последствиями.

Ранее Шаппс занимал посты замминистра в правительствах Кэмерона и Бориса Джонсона.

В 2012 году Шаппс был назначен сопредседателем партии. Шаппс проработал на посту до 2015 года., когда ему пришлось покинуть не только этот пост, но и должность заместителя министра по международному развитию из-за обвинений в буллинге.

Шаппс изучал бизнес в Манчестерском политехническом институте и перенес рак. Парламентарием он стал в 2005 году.