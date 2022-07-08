экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации

CentralAsia (CA) -  Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ жив и находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Об этом заявил действующий премьер-министр страны Фумио Кисида, сообщил телеканал NHK.

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», - отметил он.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Турция, Узбекистан и Казахстан стали лидерами в мире среди покупателей золота
  • Импорт текстиля из Узбекистана в Таджикистан с начала года вырос вдвое и достиг $10,5 млн
  • Страны Центральной Азии и Китай проведут IX Форум сотрудничества


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com