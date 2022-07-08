Китай провел военные учения вблизи Тайваня

CentralAsia (CA) - Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что армия КНР провела военные учения возле Тайваня, передает «Синьхуа».

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань»,— сообщил Ши И.

Он добавил, что поддержка, которую США оказывают острову и его «сепаратистским силам», лишь вредит Тайваню и усугубляет напряженность. Ши И предупредил, что Пекин готов пресечь любые попытки «организовать независимость Тайваня» в защиту национального суверенитета и стабильности.

24 июня над Тайваньским проливом пролетел американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. После этого Пекин обвинил Вашингтон в «подрыве мира и стабильности». В мае Госдеп сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня. В том же месяце американский президент Джо Байден заявил о готовности США «вмешаться военным путем», если КНР вторгнется на остров.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году во время Китайской революции туда бежало правительство страны — территория объявила об отделении от Китая, однако тот считает ее одной из своих провинций.