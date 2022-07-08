ISW: Российские войска продвигаются к Славянску и продолжают наступление в Бахмут (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российская армия продвигается к Славянску с юго-востока от Изюма и, возможно, создают условия для наступления с юго-востока от Барвинково — либо к Славянску, либо к Краматорску.

Также российские войска продолжают наступательные действия южнее и восточнее Бахмута.

Выводы института:

Минобороны России 7 июля объявило, что российские войска проводят оперативную паузу для отдыха и восстановления сил.

Российская армия добилась незначительных успехов юго-восточнее Северска и продолжают наступательные действия западнее района Лисичанска.

Российские войска провели ограниченную и безуспешную атаку к северу от Харькова.

Украинские войска, вероятно, продолжают атаковать подконтрольные России железные дороги вокруг Мелитополя.

Российские власти продолжают создавать собственные временные добровольческие отряды для компенсации потерь личного состава в Украине.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.