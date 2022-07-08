ISW: Российские войска продвигаются к Славянску и продолжают наступление в Бахмут (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:59, 08 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российская армия продвигается к Славянску с юго-востока от Изюма и, возможно, создают условия для наступления с юго-востока от Барвинково — либо к Славянску, либо к Краматорску.
Также российские войска продолжают наступательные действия южнее и восточнее Бахмута.
Выводы института:
Минобороны России 7 июля объявило, что российские войска проводят оперативную паузу для отдыха и восстановления сил.
Российская армия добилась незначительных успехов юго-восточнее Северска и продолжают наступательные действия западнее района Лисичанска.
Российские войска провели ограниченную и безуспешную атаку к северу от Харькова.
Украинские войска, вероятно, продолжают атаковать подконтрольные России железные дороги вокруг Мелитополя.
Российские власти продолжают создавать собственные временные добровольческие отряды для компенсации потерь личного состава в Украине.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.