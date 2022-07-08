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Токаев выразил сочувствие семье экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие семье японского политика экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

«На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне сочувствие семье японского политика», - написал Токаев.

Как сообщалось ранее, бывший Премьер-министр Японии был ранен сегодня в результате нападения.

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