В Узбекистане журналистку задержали за участие в событиях в Каракалпакстане

Лолыгуль Каллыханова

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана сообщила подробности о задержанных в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Каракалпакстане.

Как сообщается, генпрокуратура ведет предварительное следствие по уголовному делу в связи с массовыми беспорядками в столице Каракалпакстана - Нукусе.

В рамках уголовного дела задержаны 14 человек.

В частности, Тажимуратову и Турданову предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В их отношении решением суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В действиях журналистки Лолагуль Каллыхановой установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу и в процессуальном порядке задержана», - отмечается в сообщении ведомства.

Сообщается, что под особый контроль взято обеспечение уважения чести и достоинства лиц, участвующих в деле, недопущение пыток, насилия и других жестоких или унижающих честь и достоинство человека действий.

«Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее журналистка нукусского онлайн-издания Makan.uz Лолагуль Каллыханова опубликовала статью, в которой жестко выступила против конституционной реформы.