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В Узбекистане выявлен 91 инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 8 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 468. В течение прошедших суток зафиксирован 91 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (18), Самаркандской области (9) и Республике Каракалпакстан (8).

За день выздоровели 72 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 514).

На лечении находятся 1317 больных COVID-19.

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