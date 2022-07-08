В Узбекистане выявлен 91 инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 8 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 468. В течение прошедших суток зафиксирован 91 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (18), Самаркандской области (9) и Республике Каракалпакстан (8).

За день выздоровели 72 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 514).

На лечении находятся 1317 больных COVID-19.