Застрявшие на границе с Узбекистаном казахстанцы вернулись домой

CentralAsia (UZ) - Граждане Казахстана, застрявшие на казахстанско-узбекистанской границе во время беспорядков в Каракалпакстане, вернулись на родину.

Об этом во время пресс-конференции в Нур-Султане сообщил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, передает Orda.kz.

«Мы в течение последних дней, с 3 по 5 июля, те граждане Республики Казахстан, которые находились именно в пункте пропуска, мы их всех выпустили, то есть они все вернулись обратно на родину. Там были и женщины, и министерство иностранных дел хорошо отработало, и генконсульство РК в Самарканде» — сказал Ниязходжаев.

Многие из покинувших Узбекистан казахстанцев уже возвращаются назад, заявил посол.

Ранее сообщалось, что казахстанцы в начале июля застряли на границе из-за беспорядков в Каракарпакстане.

6 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки, которые произошли в начале июля в Каракалпакстане, годами готовили враждебные Узбекистану иностранные силы.

По последним официальным данным, Декханский центральный базар в Нукусе, где начались протесты, работает в обычном режиме. В городе нет перебоев со светом, водой и электричеством. В республике Каракалпакстан действует введённый с 3 июля по 2 августа режим чрезвычайной ситуации. При этом, в полном объёме работает мобильная связь, банки, больницы и другие соцобъекты. В ходе протестов травмы получили 270 силовиков, 23 из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает МВД Узбекистана. Официально жертвами протестов в Нукусе стали 18 человек. Из них 4 – стражи порядка, и 14 – мирные жители.

Подовом для массового недовольства каракалпаков стал проект новой Конституции Узбекистана, предложенный президентом Мирзиёевым. Согласно документу Каракалпакстан терял суверенитет и право на выход из состава Узбекистана, закреплённое в действующем основном законе страны.