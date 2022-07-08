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Зеленский заявил, что Украина не готова отдавать свои территории

CentralAsia (CA) -  Украинцы не намерены отдавать свои территории, сказал в интервью CNN президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в рамках дипломатических переговоров подобных уступок не будет.

«Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы всегда говорим об этом и намерены это доказать», — пообещал Зеленский.

Как сообщали источники CNN, в Белом доме США сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Собеседники канала допускали, что украинские военные могут провести контрнаступление с использованием полученного от Запада оружия. Великобритания опасалась, что на Украину окажут давление, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией.

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