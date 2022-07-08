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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
Предыстория: На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен. Видео

CentralAsia (CA) -  Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.

Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11:30 по местному времени в японском городе Нара во время его уличного выступления.

Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал.

В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

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