Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.

Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11:30 по местному времени в японском городе Нара во время его уличного выступления.

Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал.

В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».