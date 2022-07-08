В столице Каракалпакстана создадут технопарк

CentralAsia (UZ) - В столице Каракалпакстана - Нукусе - появится технопарк. Принято постановление президента Узбекистана «О мерах по созданию специальной промышленной зоны «Технопарк «Нукус» в Каракалпакстане».

Технопарк «Нукус» создается на 30 гектарах пустующей земельной площади на территории свободной экономической зоны «Нукус» сроком на 30 лет.

Одно из основных направлений деятельности Технопарка – создание энергоэффективных, экологически безопасных производственных мощностей в соответствии с международными стандартами.

В рамках программы развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана на 2023–2024 годы на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры технопарка выделят лимиты капитальных вложений за счет централизованных источников финансирования.

На территории технопарка примут меры по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности путем установления долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с отечественными и зарубежными инвесторами.