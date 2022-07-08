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Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Зайнилобиддин Низомиддинов покинул пост руководителя Администрации президента Узбекистана. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает 8 июля пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Указом президента Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности руководителя Администрации президента.

Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу по состоянию здоровья.

Зайнилобиддин Низомиддинов руководил Администрацией президента с августа 2018 года. Ранее он был помощником Шавката Мирзиёева, когда он занимал пост премьер-министра страны. В частности, он работал заведующим секретариатом премьер-министра Узбекистана.

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