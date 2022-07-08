За посягательства на конституционный строй задержаны 14 человек в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - За посягательства на конституционный строй после беспорядков в Нукусе задержаны 14 человек, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

По информации ведомства, ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан» в связи с массовыми беспорядками в Каракалпакии.

В частности, двоим задержанным предъявлено обвинение «по соответствующим статьям Уголовного кодекса». В их отношении решением суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 1 июля в Нукусе прошли протесты из-за вносимых поправок в Конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.

Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час.

По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане.

3 июля в ходе селекторного совещания с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.

4 июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.