Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ. Что они сказали о нем?

Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - Сегодня, 8 июля в возрасте 67 лет скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На него было совершено покушение в японском городе Нара. Мировые лидеры выразили свои соболезнования.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье экс-премьера Японии Синдзо Абэ, назвав его смерть невосполнимой утратой.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», - говорится в тексте телеграммы главы российского государства на имя матери и жены экс-премьера Еко Абэ и Акиэ Абэ, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», - добавил Путин.

Борис Джонсон

«Невероятно печальные новости о Синдзо Абэ. Его глобальное лидерство в неизведанные времена запомнится многим. Мои мысли с его семьей, друзьями и японским народом. Великобритания поддерживает вас в это мрачное и печальное время», - написал объявивший об уходе с поста премьера Британии Борис Джонсон.

Наренда Моди

В Индии объявили траур в связи со смертью Абэ.

«Я потрясен и опечален до глубины души трагической гибелью одного из моих самых дорогих друзей, Синдзо Абэ. Он был выдающимся государственным деятелем мирового масштаба, выдающимся лидером и замечательным администратором. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Японию и весь мир лучше», - выразил соболезнования премьер Индии Наренда Моди.

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что убийство Синдзо Абэ «ошеломило его и глубоко огорчило». Он выразил соболезнования семье Абэ, «моему коллеге Фумио Кисида и нашим японским друзьям».

«Мы поддерживаем Японию даже в эти трудные часы», — добавил он.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнование народу Японии в связи убийством экс-премьера Синдзо Абэ.

«От имени французского народа выражаю соболезнования властям и народу Японии в связи с убийством Синдзо Абэ. Япония потеряла великого премьер-министра, который посвятил свою жизнь своей стране и работал над восстановлением баланса в мире»,- пишет он.

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование семье Синдзо Абэ.

«Я глубоко опечален смертью моего дорогого друга Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра Японии, в результате вооруженного нападения. Я осуждаю тех, кто совершил это гнусное нападение. Мои соболезнования семье моего друга Абэ, близким, всему народу и правительству Японии», - пишет он.

Йенс Столтенберг

Свои соболезнования выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Глубоко опечален чудовищным убийством Синдзо Абэ, защитника демократии, моего друга и коллеги на протяжении многих лет. Мои глубочайшие соболезнования его семье, премьер-министру Фумио Кисиде и народу Японии в это трудное время», - написал Столтенберг.

Юн Сук Ёль

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль выразил соболезнования Акиэ Абэ, жене бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в связи с его гибелью.

«Я выражаю свои соболезнования семье погибшего и японскому народу, который потерял премьер-министра и уважаемого политика», — цитирует Юна заявление, сделанное канцелярией президента.

Юн добавил, что стрельба была «непростительным преступлением».