Cтартует чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женщин

- Узбекистан, спорт
- 17:10, 08 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В пятницу, 8 июля, состоится церемония открытия чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди женских национальных сборных. Турнир пройдет в Душанбе с 8 по 20 июля.
Пять команд – Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан будут вести борьбу за медали и звание сильнейшей команды региона.
Всего в рамках чемпионата CAFA-2022 среди женских национальных сборных будут сыграны десять матчей. Все игры будут проходить на Центральном стадионе Душанбе.
Согласно регламенту, чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женских сборных пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.
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