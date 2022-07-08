экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Cтартует чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женщин

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 8 июля, состоится церемония открытия чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди женских национальных сборных. Турнир пройдет в Душанбе с 8 по 20 июля.

Пять команд – Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан будут вести борьбу за медали и звание сильнейшей команды региона.

Всего в рамках чемпионата CAFA-2022 среди женских национальных сборных будут сыграны десять матчей. Все игры будут проходить на Центральном стадионе Душанбе.

Согласно регламенту, чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женских сборных пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона
  • Брат Синдхо Абэ не подтвердил его смерть
  • «Талибан» обнаружил пусковую установку, из которой были нанесены удары по Узбекистану (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com