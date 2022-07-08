Cтартует чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женщин

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 8 июля, состоится церемония открытия чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди женских национальных сборных. Турнир пройдет в Душанбе с 8 по 20 июля.

Пять команд – Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан будут вести борьбу за медали и звание сильнейшей команды региона.

Всего в рамках чемпионата CAFA-2022 среди женских национальных сборных будут сыграны десять матчей. Все игры будут проходить на Центральном стадионе Душанбе.

Согласно регламенту, чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женских сборных пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.