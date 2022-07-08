Ирина Винер заявила, что развод с Алишером Усмановым не повлияет на ее работу

CentralAsia (UZ) - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова будет продолжать активную деятельность по продвижению этого вида спорта. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу.

6 июля Винер-Усманова сообщила ТАСС о разводе через ЗАГС с бизнесменом Алишером Усмановым.

«По этим вопросам не нужно меня больше беспокоить, все снято с повестки дня. Я художественной гимнастикой занималась и до него, и при нем. И всегда буду заниматься художественной гимнастикой», - ответила Винер-Усманова на вопрос, может ли развод как-то отразиться на ее деятельности в спорте.

Винер-Усманова с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике, с 2008 года руководит национальной федерацией этого вида спорта. В 2015 году ей было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Усманов и Винер прожили в браке около 30 лет, бывшие супруги узаконили отношения еще в 1992 году. Винер и Усманов познакомились в молодости в Ташкенте. Будущие супруги тренировались в одном спортивном комплексе.