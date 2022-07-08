Финляндия планирует построить забор на границе с Россией

CentralAsia (CA) - Парламент Финляндии 7 июня принял законопроект, который позволит установить на границе с Россией заграждение. Он также подразумевает закрытие 1300 километровой страны от лиц, ищущих убежища в случае «исключительных обстоятельств». Об этом сообщает Reuters.

Поправки к данному закону были введены и одобрены президентом Финляндии Саули Ниинистё 8 июля и вступят в силу 15 июля.

Закон позволит правительству принимать решение о строительстве заборов или других барьеров вблизи финских границ, а также направлять все запросы о предоставлении убежища в один или несколько пограничных переходов, таких как аэропорт.

Законопроект был принят подавляющим большинством голосов, несмотря на то, что он может быть оспорен с точки зрения правил Европейского союза о предоставлении убежища, отмечает Reuters.

На прошлой неделе власти финской Лаппеенранты допустили размещение базы НАТО у границ России. Однако позже заместитель генсека альянса Мирча Джоане отметил, что НАТО не планирует дополнительного присутствия в Финляндии и Швеции.

Финляндия сняла ограничения на въезд 30 июня и после возобновила прием визовых заявлений со стороны россиян. Россия же снимет ограничения на выезд в другие страны с 15 июля, введенные в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса.