Исторические фотографии о жизни древних узбеков

Центральный квартал Самарканда не изменился со времен Тимура

CentralAsia (UZ) - Знаменитые цветные фотографии царской России Прокудин-Горский делал с 1905 по 1915 год. Именно тогда Николай II, большой любитель фотографии, финансировал его поездки и выдал фотографу целый железнодорожный вагон для путешествий, чтобы тот создал альбом Российской империи для царя и будущих поколений. Яндекс Дзен сделал для читателей подборку фотографий Прокудина-Горского, в которых показана жизнь узбеков того времени.

Центральный квартал Самарканда не изменился со времен Тимура

Используя специальную фотокамеру для производства трех черно-белых снимков, Прокудин-Горский и затем совмещал красный, зеленый и синий цветофильтр, чтобы в итоге создать первые цветные фотографии в мире такого качества.

Узбеки отдыхают в полдень рядом с афишей на русском языке

И возвращаясь из длительных поездок, показывал Россию восхищенной императорской семье в Петербурге. Романовы собирались в приглушенной темной зале, и на белой ткани фотограф проецировал фотографии на огромный экран.

В перерывах между этими длительными фотоэкспедициями по всей стране, Прокудин-Горский занимался и другими делами, не связанными с императорским контрактом. Так он и оказался в Узбекистане в 1911 году, куда поехал посмотреть редкое солнечное затмение.

С затмением не сложилось, небо закрыли облака, но к нашему счастью фотограф захватил свой фотоаппарат и бродя по улицам Бухары и Самарканда, сделал уникальные фотографии узбекской древней жизни, единственный яркий след исчезнувшей Азии великого завоевателя Тамерлана.

Дворцовая гвардия эмира Бухарского ханства

Ведь с 14 века, когда Тимур создал в Самарканде столицу могучей империи Тимуридов, разгромив Золотую Орду, мало что изменилось в Узбекистане. После Тимуридов империю захватили Шейбани, культурные ханы-тюрки писавшие возвышенные поэмы про любовь.

Средневековый дворец бухарского эмира

Их потомки раскололи единый Узбекистан на три, возникло Бухарское, Хивинское и агрессивное Кокандское ханство, которое Россия уничтожила в 1876 году. Но даже в начале 20 века узбеки жили по тем же древним законам ислама и Тимура. Цивилизация слабо проникала в этот среднеазиатский мир, навсегда застывший в песках.

Когда Российская империя окончательно завоевала Узбекистан и приехал Прокудин-Горский. И на этих фотографиях мы видим странную смесь средневекового бухарского эмира с дворцом, паранджу женщин и халаты мужчин, а с другой стороны - полицейских в современной российской форме и афишу театра на русском языке, которую никто не мог прочитать.

Узбекская тюрьма в Самарканде и узбекский солдат в российской форме на местный манер

Первая мировая война прервала работу фотографа. А в 1918 году Прокудину-Горскому удалось уехать из ревущей кровью России под видом заграничной командировки. На родину он уже не вернулся и жил во Франции до самой смерти в 1944 году.

Водовоз несет воду в мешках из животных высушенных кишок

Большая часть фотографий России исчезла навсегда в русском хаосе, но до нас дошло тоже немало - 14 альбомов и почти 2 тысячи снимков Прокудина-Горского, которые наследники нашли на парижском чердаке и продали властям США в 1948 году. Уникальная технология русского фотографа словно оживляет нашу историю. И сложно поверить, что эти снимки сделаны более века назад, в последние годы великой страны Ивана Грозного и Петра.