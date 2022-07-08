МИД Узбекистана разъяснил соотечественникам в Казахстане пункты пропуска, через которые они могут вернуться

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана ранее на территории Каракалпакстана было введено чрезвычайное положение на период с 3 июля до 2 августа 2022 года.

В этой связи, временно прекращен пропуск граждан и легковых транспортных средств в пункте пропуска «Даут-ата» — «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. При этом через данный пункт пропуска разрешен пропуск большегрузных транспортных средств, сообщили в МИД Узбекистана.

Кроме того, также приостановлено железнодорожное сообщение по маршруту «Нукус-Бейнеу-Нукус».

Граждане Узбекистана и иностранные граждане могут посетить Узбекистан через другие пункты пропуска на узбекско-казахской границе, кроме «Дауыт-ата».

Функционируют также авиасообщение «Актау-Нукус», «Актау-Ургенч», «Алматы-Ташкент», «Алматы-Самарканд» и «Нур-Султан-Ташкент».

Узбекистанцы и иностранцы могут обратиться за консультацией в:

посольство Узбекистана в Казахстане в Нур-Султане – 8 (717) 295-45-87;

генеральное консульство Узбекистана в Алматы – 8 (727) 390-26-16, 8 (727) 299-20-70;

генеральное консульство Узбекистана в Актау – 8 (729) 277-71-17.