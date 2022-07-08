Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля направил Императору Японии Нарухито и премьер-министру Фумио Кисиде соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в результате покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В посланиях отмечается, что стратегические программы и инновационные инициативы господина Абэ послужили стабильному развитию Японии, дальнейшему усилению ее роли в системе международных отношений и мировой экономики.

Подчеркнуто, что в Узбекистане всегда будут высоко ценить личные заслуги крупного государственного деятеля в развитии многоплановых узбекско-японских отношений, последовательном и эффективном расширении стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства также адресовал слова глубокого сочувствия супруге и всем близким покойного.