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Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ
Экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Экс-премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля направил Императору Японии Нарухито и премьер-министру Фумио Кисиде соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в результате покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В посланиях отмечается, что стратегические программы и инновационные инициативы господина Абэ послужили стабильному развитию Японии, дальнейшему усилению ее роли в системе международных отношений и мировой экономики.

Подчеркнуто, что в Узбекистане всегда будут высоко ценить личные заслуги крупного государственного деятеля в развитии многоплановых узбекско-японских отношений, последовательном и эффективном расширении стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства также адресовал слова глубокого сочувствия супруге и всем близким покойного.

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