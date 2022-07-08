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Полиция изъяла взрывчатку в доме подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) -  Полиция обнаружила взрывчатку в доме подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

Японская полиция провела обыск в доме Тэцуя Ямагами, подозреваемого в убийстве Абэ, в городе Нара. На месте были обнаружены некие вещества, которые, как позже подтвердила полиция, являются взрывчатыми.

Утром 8 июля в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили, когда он выступал в городе Нара с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Политик получил ранения в шею и сердце, у него началось внутреннее кровотечение. Издание Nikkei со ссылкой на экстренные службы писало, что у Абэ, предположительно, произошла остановка сердца. Позже действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов экс-премьер скончался.

Подозреваемого в стрельбе, 41-летнего Тэцуя Ямагами, задержали на месте преступления. В начале 2000-х годов он служил в Морских силах самообороны Японии. При нападении Ямагами использовал самодельное оружие.

Главное управление полиции префектуры Нара сообщило, что Ямагами признал вину, передавало NHK. «Однозначно, это сделал я», — процитировали заявление подозреваемого в полиции.

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