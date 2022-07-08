Полиция изъяла взрывчатку в доме подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ

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- 20:31, 08 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Полиция обнаружила взрывчатку в доме подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет NHK со ссылкой на правоохранительные органы.
Японская полиция провела обыск в доме Тэцуя Ямагами, подозреваемого в убийстве Абэ, в городе Нара. На месте были обнаружены некие вещества, которые, как позже подтвердила полиция, являются взрывчатыми.
Утром 8 июля в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили, когда он выступал в городе Нара с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Политик получил ранения в шею и сердце, у него началось внутреннее кровотечение. Издание Nikkei со ссылкой на экстренные службы писало, что у Абэ, предположительно, произошла остановка сердца. Позже действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов экс-премьер скончался.
Подозреваемого в стрельбе, 41-летнего Тэцуя Ямагами, задержали на месте преступления. В начале 2000-х годов он служил в Морских силах самообороны Японии. При нападении Ямагами использовал самодельное оружие.
Главное управление полиции префектуры Нара сообщило, что Ямагами признал вину, передавало NHK. «Однозначно, это сделал я», — процитировали заявление подозреваемого в полиции.