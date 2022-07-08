Эмомали Рахмон направил соболезнования премьер-министру Японии

- Таджикистан, политика
- 20:34, 08 июля 2022
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CentralAsia (TJ) - «Весть о трагической кончине экс-премьер-министра Японии господина Синдзё Абэ вызвала у нас глубокую скорбь. Таджикская сторона решительно осуждает это фатальное покушение», - говорится в телеграмме соболезнования президента Таджикистана Эмомали Рахмона премьер-министру Японии Фумио Кисида.
Глава Таджикистана отметил весомый вклад Абэ в развитие разнопланового сотрудничества Таджикистана и Японии.
От своего имени, правительства и всего народа Таджикистана Эмомали Рахмон выразил искреннее соболезнование народу Японии, а родным и близким покойного - душевной стойкости и терпения.
Бывший премьер-министр Японии Синдзё Абэ умер сегодня после совершенного на него покушения. Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь.
Задержанный полицией Тэцуя Ямагами признался, что стрелял в экс-премьера, и свой поступок нападавший объяснил тем, что ему не нравилась политика и поведение Абэ. Однако он подчеркнул, что не имел ничего против непосредственных политических взглядов бывшего премьера.
Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.