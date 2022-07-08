экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон направил соболезнования премьер-министру Японии
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (TJ) -  «Весть о трагической кончине экс-премьер-министра Японии господина Синдзё Абэ вызвала у нас глубокую скорбь. Таджикская сторона решительно осуждает это фатальное покушение», - говорится в телеграмме соболезнования президента Таджикистана Эмомали Рахмона премьер-министру Японии Фумио Кисида.

Глава Таджикистана отметил весомый вклад Абэ в развитие разнопланового сотрудничества Таджикистана и Японии.

От своего имени, правительства и всего народа Таджикистана Эмомали Рахмон выразил искреннее соболезнование народу Японии, а родным и близким покойного - душевной стойкости и терпения.

Бывший премьер-министр Японии Синдзё Абэ умер сегодня после совершенного на него покушения. Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь.

Задержанный полицией Тэцуя Ямагами признался, что стрелял в экс-премьера, и свой поступок нападавший объяснил тем, что ему не нравилась политика и поведение Абэ. Однако он подчеркнул, что не имел ничего против непосредственных политических взглядов бывшего премьера.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявлен 91 инфицированный COVID-19
  • В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита неизвестного происхождения
  • Страны Центральной Азии и Китай проведут IX Форум сотрудничества


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com