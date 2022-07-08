Памятники истории и культуры Таджикистана включены в список наследия ИСЕСКО

CentralAsia (TJ) - В список материального культурного наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) включены 19 памятников истории и культуры Таджикистана. Об этом «Азия-Плюс» сообщил начальник отдела сохранения и использования историко-культурного наследия министерства культуры РТ Мирзошариф Абдусаломов.

По его словам, таджикские памятники включили в список на 10 заседании Комитета памятников Исламского мира, которое проходило с 4 по 7 июля в Марокко.

Абдусаломов отметил, что «список номинантов» исторических и культурных памятников составили эксперты Минкультуры и направили в центральный офис Организации через министерство иностранных дел.

По его словам, из 19 представленных памятников два включены в Основной реестр культурного наследия Исламского мира, 17 - в предварительный.

В список попали:

- Хулбук – столица древнего Хуттала

- Шелковый путь: Заравшанско-Каракумский коридор

- Фанские горы

- Тигровая балка

- Городище Тахти-Сангин.

и другие объекты.

ИСЕСКО (ICESCO) – специализированная организация, занимающаяся вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах, для укрепления связи между государствами членами. Штаб-квартира ИСЕСКО находится в Рабате (Марокко). На сегодняшний день число государств-членов Организации достигло 52 стран из 57 государств - членов Организации исламского сотрудничества.

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