Мирзиеев распорядился об открытии в Нукусе хосписа и филиала Центра хирургии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022–2024 годах». Об этом сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Мирзиёев поручил создать в регионе:

- детский центр медицинской реабилитации на 120 мест для детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью;

- детский санаторий фтизиатрии на 80 мест;

- хирургическое отделение на 20 мест в составе медицинского объединения города Нукуса;

- Нукусский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова — на базе хирургического отделения многопрофильного медицинского центра Каракалпакстана;

- отделение по оказанию паллиативной помощи безнадежным тяжелобольным (хосписа) на 20 мест в составе медицинского объединения города Нукуса в рамках имеющихся койко-мест.

- 34 дополнительных медицинских пункта в махаллях, отдаленных от учреждений первичной медико-санитарной помощи.

До конца 2022 года власти должны обеспечить местную службу скорой медицинской помощи 63 единицами специальных автомобилей. С 1 сентября на базе филиалов центральных многопрофильных и семейных поликлиник начнут работать 16 пунктов семейного врача. В Каракалпакстане внедрят программу скрининга гельминтоза среди детей 2–10 лет и анемии среди девочек 12–15 лет в целях раннего выявления часто встречающихся у детей заболеваний.

В Минздраве Узбекистана введена должность заместителя министра по медицинской службе в регионе Приаралья.

Он будет принимать необходимые меры для решения проблем в сфере здравоохранения непосредственно на местах исходя из особенностей городов и районов Каракалпакстана.

С 1 июля текущего года всем сотрудникам, работающим в лепрозориях, будет установлена надбавка в размере 50% к должностному окладу.

Отдельно в постановлении прописаны меры по подготовке кадров. В частности:

семейных врачей со стажем работы не менее 3 года будут обучать на курсах переподготовки за счет средств местного бюджета для рабюоты в дальнейшем в качестве специалистов узкого профиля;

выпускники медицинских вузов и специалисты медицинских учреждений будут обучаться на курсах переподготовки для работы в службе скорой и экстренной медицинской помощи за счет средств Фонда развития скорой медицинской помощи;

в 2022-2024 годах не менее 75 медицинских работников будут направлены в престижные зарубежные медицинские учреждения и центры для повышения квалификации и прохождения стажировки.